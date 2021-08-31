الجوازات تحدد خطوات إصدار تأشيرتي «الخروج والعودة» و«الخروج النهائي»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية وطريقة وخطوات إصدار تأشيرة خروج وعودة وكذلك تأشيرة خروج نهائي.

وشاركت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف بينّت من خلاله آلية إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات.

الجوازات تحدد آلية إصدار التأشيرة خروج وعودة

وبينّت مديرية الجوازات، آلية وطريقة قيام المستفيد بإصدار تأشيرة خروج وعودة للعمالة، وذلك من خلال إتباع الخطوات السبعة التالية:

- تسجيل الدخول عبر بواية خدمات الجوازات

- اضغط على لوحة معلوماتي

- اختار المكفولين/ التابعين

- انقر على تفاصيل اكثر للشخص المراد إصدار التأشيرة له

- اختار على إصدار تأشيرة خروج وعودة

- قم بإدخل جميع البيانات المطلوبة منك

- انقر على إصدار

- لا تنس طباعة التأشيرة

وأشارت الجوازات السعودية إلى أنه لكي يمكن الاستفادة بهذه الخدمة من خلال منصة أبشر فيجب على المستفد استيفاء بعض الاشتراطات والمتطلبات وتتمثل في:

- سداد رسوم التأشيرة.

- سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد اإلصدار له أو العامل وصاحب العمل.

- تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل األراضي السعودية عند إصدار التأشيرة.

- أن تكون صالحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يومًا أو أكثر للخروج النهائي و90 يومًا فأكثر للخروج والعودة.

- سريان صالحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.

- ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة باسمه عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

- وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عام وأكبر)

الجوازات تحدد آلية إصدار تأشيرة الخروج النهائي

وبينّت مديرية الجوازات، آلية وطريقة قيام المستفيد بإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة، وذلك من خلال اتباع الخطوات السبع التالية:

- تسجيل الدخول عبر بوابة خدمات الجوازات

- اضغط على لوحة معلوماتي

- اختار المكفولين/ التابعين

- انقر على تفاصيل اكثر للشخص المراد إصدار التأشيرة له

- اختر على إصدار تأشيرة خروج وعودة

- قم بادخال جميع البيانات المطلوبة منك

- انقر على إصدار

- لا تنس طباعة التأشيرة

كما أوضحت الجوازات السعودية، أنه يمكن الحصول على خدمة تأشيرة الخروج النهائي للعمالة عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على المنصة بالحساب الشخصي

- انقر على خدمات العمالة

- اختر أيقونة خدمات

- إصدار تأشيرة خروج نهائي

وأشارت الجوازات السعودية إلى أنه لكي يمكن الاستفادة بهذه الخدمة من خلال منصة أبشر فيجب على المستفد استيفاء بعض الاشتراطات والمتطلبات وتتمثل في:

- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية مئة عامل.

- ألا يكون العامل مسجلًا كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة العربية السعودية.

- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسدد على صاحب العمل أو العامل.

- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.

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