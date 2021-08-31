نشرة «عاجل».. مختص بالأرصاد يحدِّد موعد نهاية الصيف و6 تنبيهات من «التعليم» للمدرسين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: الصحة توجِّه رسالة للطلاب بشأن العودة الحضورية للمدارس، و«الزكاة والجمارك» توضح إجراءات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، و«الزعاق» يحدد ضوابط مواعيد الدراسة وفق الأجواء المناخية، وتطبيق توكلنا يوضح كيفية حل مشكلة عدم الظهور بمنصة مدرستي، و6 تنبيهات من «التعليم» للمدرسين بشأن الوسائل التعليمية، و5 نجوم يتألقون في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وجَّهت وزارة الصحة رسالة إلى الطلاب بشأن عودة الدراسة الحضورية للمدراس.

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن قيادة «باصين» حافلتين بطريقة متهورة على طريق «مكة - الرياض».

أكد الباحث الاجتماعي عبدالعزيز المبارك، أن العمل عن بُعد أسهم في زيادة الإنتاجية في بعض المؤسسات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العمل عن بُعد لا يعني أنه ملزم بتنفيذ أعمال خارج مواعيد العمل التي نصت عليها العلاقة التعاقدية مع المؤسسة.

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الإثنين، إجراءات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

استقبل طالب ثانوي يدعى عبد العزيز الدوسري في محافظة بيشة بمنطقة عسير، العام الدراسي الجديد بأداء سجدة شكر لله تعالى.

وقال الطالب في مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، إنَّه يسجد لله شكرًا بعد تحقيق أي شيء يتمناه. مشيرًا إلى أنَّ العودة للمدرسة كانت فرحة كبيرة تستحق هذه السجدة.

حدَّد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، الأسباب وراء ارتباط مواعيد الدراسة بالمناخ، وضوابط تحديدها.

قال المختص بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، إنَّ فصل الصيف ينتهي خلال الأسبوعين القادمين، وتبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيًا.

أوضح تطبيق توكلنا، كيفية حل مشكلة عدم الظهور بتطبيق منصة مدرستي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

أكدت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات توعية الطلاب والطالبات بأهمية الاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة.

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس، غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرًا على باقي أجزاء المملكة.

قال المركز الوطني للأرصاد، إن 12 مدينة تصدرت اليوم الإثنين، درجات الحرارة الأعلى في المملكة.

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، استدعاء 7621 مركبة فورد Explorer موديل سنة 2016-2019.

تصدرت 3 مدن بالمملكة عدد حالات التعافي من فيروس كورونا والبالغ 386 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت جدة 39 وينبع 25 وعفيف 23 حالة.

أعلنت وزارة العدل التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر 7 بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصارف وبنوك البلاد، الرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، إلى جانب مصارف الإنماء والراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

عددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، 4 فوائد لفتح حساب الادخار.

يسود اتجاه داخل إدارة نادي النصر إلى الاستغناء عن البرازيلي بيتروس، لاعب فريق كرة القدم، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تغلق نافذتها غدًا الثلاثاء.

نجحت إدارة نادي الفتح، مساء اليوم الإثنين، في الحصول على خدمات الحارس وليد العنزي، قادمًا من صفوف فريق النصر، لتدعيم عرين النموذجي على سبيل الإعارة، في سوق انتقالات الصيف الجاري.

انتهت منافسات الجولة الثالثة من مُنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي شهدت أداءً متفاوتًا للاعبين مع أنديتهم، فالبعض تألق بشكل لافت، والبعض الآخر كان أداؤه مخيبًا للآمال، ليؤكد الجميع صعوبة توقع الدوري هذا الموسم.

اقرأ أيضًا:

نشرة «عاجل».. إنهاء خدمات مدرسة المعترضة بحائل بعد 45 عامًا ووزير التعليم يوجه رسائل للطلبة وأولياء الأمور