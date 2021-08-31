محمد الفلاح - التحالف يعترض صاروخا باليستيا حوثيا باتجاه نجران

الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.



وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.