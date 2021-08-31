المرجع الديني حسين الصدر يشيد باعتدال: اسم يلخص أرض نزول القرآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) ملخص كلمة المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر خلال استقباله الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري في العراق.

مواجهة التطرف:

وقال الصدر: إن اعتدال اسم يلخص أرض نزول القرآن، وما أحوجنا أن نخرج ثقافة الاعتدال من المحاضرات إلى الحياة وما أحوجنا إلى تضافر الجهود، موضحًا أن التطرف ليس عند طائفة معينة بل هو فكر، والفكر يحتاج إلى فكر ومنهجية للوقوف أمامه.

إشادة بمركز اعتدال:

وتابع أنه يجب أن يكون رجل دين يعرف الحياة ولا يتلاعب بالدين، مشيدًا بمركز اعتدال، متمنيًا له ولكل المخلصين كل التوفيق، داعيًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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