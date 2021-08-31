، "السديس" يدشِّن تطبيق "حاضر" لإدارة مهام الأئمة والمؤذنين برئاسة الحرمين ووكالتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية تطوير آليات العمل الإداري بالاستفادة من التقنية والتحول الرقمي

دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التطبيق الإلكتروني (حاضر)، الذي سيسهم في إدارة مهام أصحاب الفضيلة من الأئمة والمؤذنين بالرئاسة ووكالتها إدارة ذكية رقمية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعد الرئيس العام المكلف لشؤون المسجد النبوي، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ووكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية، والشيخ الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية، وعبدالعزيز بن علي الأيوبي المستشار والمدير العام لمكتب الرئيس العام بالوكالة ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية.

وأوضح الرئيس العام أن تطبيق (حاضر) سيسهم في التحول الرقمي في خدمة الأئمة والمؤذنين في مرحلته الأولى؛ إذ إن التقانة ستسهم في جودة الخدمات، وتيسرها بسرعة تبادل المعلومات بين أصحاب الفضيلة والإدارات التي تخدمهم، كما أن المرحلة الثانية للتطبيق ستسهم في إدارة أعمال عدد من الوكالات المساعدة في الرئاسة والوكالة إدارة ذكية رقمية.

وأكد "السديس" أهمية تطوير آليات العمل الإداري بالاستفادة من التقنية والتحول الرقمي في إدارة أعمال الرئاسة والوكالة بما يحقق رؤية الرئاسة ٢٠٢٤ المنبثقة من رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ووجّه الشكر لولاة أمر هذه البلاد المباركة على دعمهم ورعايتهم للحرمين الشريفين، وتحقيق كل ما يرفع من شأنهما، وييسر الخدمات لقاصديهما، ويواكب التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاعاتها وأجهزتها كافة.

يُشار إلى أن هذا العمل النوعي كان بتوجيه ومتابعة من الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ووكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية، تحقيقًا لتوجيهات وتطلعات الرئيس العام.