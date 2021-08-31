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أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة جازان؛ في عمل إرهابي جبان.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.
وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-30
أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة جازان؛ في عمل إرهابي جبان.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.
وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:19 PM
أكدت وقوفها بجانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات
أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة جازان؛ في عمل إرهابي جبان.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدةً ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.
وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.
، البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازان ،
المصدر : الخليج 365
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