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محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، بفوز منتخب لبنان على منتخب السودان بنتيجة 5-1، بعد أن ضمن منتخبا مصر وتونس التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وسجل خماسية منتخب لبنان كل من؛ ديما الكستي (2) سنتيا صالحه (2) وكريستين معلوف (هدف).
في المقابل جاء هدف منتخب السودان الوحيد في المباراة عن طريق اللاعبة ريان رجب.
يذكر أن منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم تقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من سبتمبر.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 12:18 AMمنتخب لبنان يكسب منتخب السودان.. في كأس العرب للسيدات
اختتمت مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، بفوز منتخب لبنان على منتخب السودان بنتيجة 5-1، بعد أن ضمن منتخبا مصر وتونس التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وسجل خماسية منتخب لبنان كل من؛ ديما الكستي (2) سنتيا صالحه (2) وكريستين معلوف (هدف).
في المقابل جاء هدف منتخب السودان الوحيد في المباراة عن طريق اللاعبة ريان رجب.
يذكر أن منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم تقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من سبتمبر.
، منتخب لبنان يكسب منتخب السودان.. في كأس العرب للسيدات ،
المصدر : الخليج 365
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