شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة سمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود
وذكر الديوان الملكي في بيان:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.