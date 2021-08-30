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الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة سمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود

وذكر الديوان الملكي في بيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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