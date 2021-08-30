شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة سمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود

وذكر الديوان الملكي في بيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.