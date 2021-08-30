شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أشخاص في قضايا سرقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (3) مواطنين ونازح، جميعهم في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا (5) قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وأوضح أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.