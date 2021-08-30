شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إصلاح طريق «الظهران - الجبيل» بين تقاطعي «النابية» و«الملك سعود» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أعمال إصلاح وتوسعة طريق «الظهران - الجبيل» الرئيسي، لأربعة مسارات، مع إصلاح طريق الخدمة من جسر النابية، حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب، وذلك بطول 20 كم، مع اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة طيلة فترة العمل، فيما طالب عدد من المواطنين بسرعة إنجاز الإصلاحات التي تعيق الحركة أثناء فترات الذروة صباحا ومساء.

إصلاحات مطلوبة

وقال المهندس المدني مبارك الهاجري: إن الإصلاحات مطلوبة بجودة عالية، وليس إصلاحات يليها التلف والخراب، وإن فصل الشتاء قد يكشف جودة الأعمال، مع هطول الأمطار، مضيفا: «تمنينا هذه الإصلاحات خلال أزمة جائحة كورونا، حين كان الطريق خاليا، دون مركبات أو حركة».

شريان رئيس

وأشار إلى ضرورة مراعاة عامل الوقت في أي مشروع، وأن إطالة مدة المشروع والإصلاحات يعني التسبب بأزمة زحام، والتأخير عن الأعمال، خاصة أن عشرات الآلاف من المركبات تسير على الطريق يوميا، ذهابا وإيابا، متابعا: «طريق الجبيل - الظهران هو شريان المنطقة الشرقية لذلك نتمنى سرعة إنجازه، ونأمل أن يكون العمل طوال اليوم كما هو في بعض دول الخليج».

حفر وترقيعات

من ناحيته، لفت م. يوسف الملا إلى أن فرع وزارة النقل بدأ بإصلاحات الطريق بعد كوبري «صفوى - المطار» وحتى الدمام، والذي يعتبر أكبر تلفا وتضررا في امتداد الطريق، ويبلغ طولها تقريبا 20 كم، خاصة في الجزء من كوبري صفوى المطار وجنوبا على امتداد الطريق بطول 10 كم، بجانب بلدة الأوجام، ومستشفى القطيف المركزي، مشيرا إلى انتشار الحفر والتشققات بشكل واضح لكل من يسير عليها، إضافة إلى الترقيعات المتكررة في هذا الجزء.

أمن وسلامة

وأوضح مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي أنه تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة بطول 6 كم مع تنفيذ وسائل الأمن والسلامة، وتم تنفيذ هذه الأعمال الإصلاحية خلال 21 يوما، لافتا إلى الانتهاء من الأعمال الأسفلتية للمرحلة الثانية من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران بطول 2.7 كم، وتم تنفيذ وسائل السلامة في ذلك، علما بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بطول 8.7 كم من تقاطع طريق الرياض إلى مجمع كباري الظهران.

طريق بديل

وأكد استمرار العمل بالمرحلة الثالثة، والانتهاء من إصلاح الطريق من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود، نصف الطريق الأيسر بطول 6 كم، على أن يتم نقل العمل للجانب الأيمن من الطريق، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء، منوها بأنه سيتم إغلاق المداخل والمخارج بمنطقة العمل، وإغلاق إشارة الشارع الخامس عشر، ليكون الطريق البديل لدخول الشارع الخامس عشر شرق هو العودة لطريق عمر بن الخطاب ودخول طريق الملك سعود ومن ثم الخروج لطريق الجبيل.

مراحل تاليةوبين أنه سيتم استكمال الأعمال بعد ذلك بحسب المراحل التالية، المرحلة الرابعة تشمل العمل من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد، وسيتم إغلاق المداخل لطريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو الالتفاف من تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والعودة لطريق الخدمة، فيما تشمل المرحلة الخامسة العمل من تقاطع جسر الملك خالد إلى قبل تقاطع طريق الرياض حيث سيتم إغلاق جسر الملك خالد للمتجه جنوب طريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو العودة لطريق الأمير نايف ومن ثم الدخول لطريق الملك فهد والدوران من تقاطع عمر بن الخطاب والمواصلة على طريق الخدمة.

إضافة مسار

يذكر أن العمل في إصلاحات طريق الجبيل - الظهران بدأ في 2 من شهر يوليو 2021 م، ومقرر أن يكون العمل بطول 20 كيلو مترا، من خلال 5 مراحل، وإضافة مسار أثناء الإصلاحات، علما بأن الإغلاق على الطريق أثناء الإصلاحات يكون بشكل جزئي على مسار وإتاحة الحركة على المسار الآخر أثناء العمل، وذلك طيلة فترة الإصلاحات على الطريق.