شكرا لقرائتكم خبر عن 221 مصابا بكورونا.. و«الصحة»: الجرعة الثانية السبيل لمواجهة «المتحورات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس، 221 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة منذ بدء الجائحة إلى 544.225 حالة، بينما بلغت الحالات النشطة 3174، من بينها 927 «حرجة».

وبينت إحصائية الوزارة تسجيل 386 متعافيا، يرفعون الإجمالي إلى 532.512، فيما بلغت الوفيات 8539 حالة بإضافة 7 وفيات جديدة.

وشددت الصحة على أهمية تلقي الجرعة الثانية؛ كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، تحقيقا للمناعة المجتمعية.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الفيروسات التاجية

إلى ذلك، قالت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات إن هناك 7 سلالات من فيروس كورونا من ضمنها متلازمة الشرق الأوسط و«كوفيد 19» وهناك سلالات أخرى تتسبب في عدوى الجهاز التنفسي ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، من فصيلة الفيروسات التاجية ولديها عدة بروتينات تملأ سطح الفيروس وهي من أكبر فيروسات الحمض النووي الريبوزي حجماً.

وأوضحت أن اللقاحات المتعددة تتشارك جميعها في تخفيف أعراض الفيروس وتقليل الالتهاب الرئوي الحاد وتقليل نسبة الوفيات، مشيرة إلى أن فكرة إنتاج لقاح شامل ستكون خطوة إيجابية في المستقبل القريب لتغطية جميع السلالات.

وأضافت إن لقاح فايزر حصل على الاعتماد من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من حيث الفاعلية والسلامة لمن هم فوق 16 سنة، وخلاصة الأمر أن الجائحة فتحت العديد من الأبواب لسباق العلماء في هذا المجال، وخطوة إنتاج اللقاح ستكون جبارة عالمياً.

حماية البشرية

وأوضحت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن، د. عائشة العصيل أن فكرة لقاح شامل يقضي على فيروسات كورونا السبعة «ألفا - بيتا - جاما - دلتا - متلازمة الشرق الأوسط - فيروس كورونا - كوفيد 19»، الهدف منها حماية البشرية من المرور بجائحة أخرى في المستقبل وكذلك التقليل من آثار الجائحة عالميا، وفي حال نجاح إنتاج هذا اللقاح ستصبح فيروسات كورونا جزءا من الذاكرة، وقد يتم القضاء عليها مثل ما حدث مع لقاحات شلل الأطفال.

وذكر استشاري الطب الباطني والمستشفيات د. علي بالحارث أن العلماء يبحثون عن طرق لتحصين الناس ضد العديد من فيروسات كورونا، وتركز العديد من لقاحات فيروس كورونا على البروتين الشوكي وهو البروتين السطحي المشترك بين جميع أنواع الفيروس، مشيرا إلى أن لقاح فيروس كورونا الشامل pancoronavaccine، هو عبارة عن مزيج من لقاحات مرسول الحمض النووي mRNA التي تجمع بين تسلسل الجينات من مختلف أنواع فيروس كورونا ومنها فيروس SARS CoV وSARCoV-2 المسبب لـ«كوفيد 19» وفيروس «MERS» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهذا اللقاح الواعد سوف يمنح حماية مناعية واسعة ضد فيروسات كورونا المختلفة.

إستراتيجية هامةوقالت الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع واستشاري طب الأسرة والصحة العامة د. غادة اليوسف إن العديد من الإستراتيجيات الخاصة بلقاحات فيروس كورونا تعتمد على «SPIKE»، وهو البروتين السطحي المشترك بين جميع أفراد الأسرة الفيروسية، وفي حال وجود لقاح فعال ضد جميع أنواع أسرة كورونا سنصل إلى المناعة المجتمعية بشكل أسرع، وتقليل نسبة حدوث الأمراض وأسباب الوفيات الناتجة عن الإصابة بها.