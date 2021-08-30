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شكرا لقرائتكم نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31
– الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.
نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المرورية عند المرور بالقرب من المدارس.
ووجه المرور، في تغريدة له عبر تويتر، 4 نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس مع بداية العام الدراسي.
نصائح هامة:
وقال المرور: إنه عند مشاهدة اللوحة الإرشادية يجب اتباع ما يلي:
– خفض سرعة المركبة.
– تجنب الوقوف وسط الطريق.
– عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبين الحافلة.
– الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.
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