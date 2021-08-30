اخبار السعوديه

نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المرورية عند المرور بالقرب من المدارس.

ووجه المرور، في تغريدة له عبر تويتر، 4 نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس مع بداية العام الدراسي.

نصائح هامة: 

وقال المرور: إنه عند مشاهدة اللوحة الإرشادية يجب اتباع ما يلي:

– خفض سرعة المركبة.

– تجنب الوقوف وسط الطريق.

– عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبين الحافلة.

– الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا