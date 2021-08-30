الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المرورية عند المرور بالقرب من المدارس.

ووجه المرور، في تغريدة له عبر تويتر، 4 نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء المرور بالقرب من المدارس مع بداية العام الدراسي.

نصائح هامة:

وقال المرور: إنه عند مشاهدة اللوحة الإرشادية يجب اتباع ما يلي:

– خفض سرعة المركبة.

– تجنب الوقوف وسط الطريق.

– عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبين الحافلة.

– الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.

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