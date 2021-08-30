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شكرا لقرائتكم وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30
” بيان من الديوان الملكي ”
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وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود
يصلى عليها بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض
متابعات الخليج 365 - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
نص بيان الديوان الملكي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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