وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

نص بيان الديوان الملكي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

شارك الخبر