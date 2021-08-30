شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30
وتابع أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا.
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران
التحالف يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد
متابعات الخليج 365 - نجران
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران.
إجراءات عملياتية:
وقال التحالف: إنه يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وتابع أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار