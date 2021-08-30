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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران

التحالف يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران.

إجراءات عملياتية: 

وقال التحالف: إنه يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتابع أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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