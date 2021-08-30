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وتابع أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا. شارك الخبر

وقال التحالف: إنه يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.