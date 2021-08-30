، "ماجد عبدالله" لداعم "النصر" الأمير "خالد بن فهد" : شكراً على ما تفعله للنادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه نجم النصر السابق ماجد عبدالله، الشكر للأمير خالد بن فهد على ما قدمه لناديه من دعم مادي مكّن الفريق من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال ماجد مغرداً :" شكراً لسمو الأمير خالد بن فهد لسداده المستحقات المالية على نادي النصر والتي مكنت النادي من استخراج شهادة الكفاءة المالية.

‏سمو الأمير رجل داعم لا يبحث عن الإعلام بل يهمه فقط أن يكون فريقه دائماً في المقدمة."

ونجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي تسجيل محترفيه الجدد.