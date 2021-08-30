شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الدفع بالمواطنين في خدمة العملاء دون تدريب سبب مشاكل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المدير التنفيذي لابتكار القيمة الاستشارية والاستشاري في خدمة العملاء ، محمد صالح، إن الدفع بالمواطنين من الشباب دون تدريب وعدم وجود استراتيجيات لخدمة عملاء سبب رئيس لكثير من المشاكل.

وأضاف أن الكثير من الشركات تزج بالعديد من شباب الوطن في هذه الوظائف دون تدريب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" في قناة "الإخبارية".

ولفت إلى العمل في خدمة العملاء يتطلب توافر مهارات معينة، مضيفا أن الشباب يحاولون بذل جهودهم لخدمة العملاء إلا أنهم لا يقدمون الخدمة على أكمل وجه بسبب عدم حصولهم على التدريب الكافي.

واستعرض "صالح" أمثلة لعدم نجاح بعض الشباب في خدمة العملاء، ومنها أن مسؤول خدمة العملاء لا يقدر على تقديم الخدمة للعميل، وعندما يختم المسؤول مكالمته مع العميل يسأله عن خدمة أخرى يود أن يؤديها له برغم أنه فشل في تقديم الخدمة الأولى.

وأكد أن الشركات تفتقر لاستراتيجيات واضحة بهذا العمل، فضلا عن عدم توفير التدريب الكافي للشباب قبل عملهم في وظيفة "خدمة العملاء".