شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تُشهِّر بمواطن تستر على مقيم ومكنه من مزاولة أنشطة المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيم ومكنه من مزاولة أنشطة المقاولات في محافظة الخبر، وتورط في شيكات موقعة على بياض بعد هروبه.

وأضافت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت عقوبة تتضمن غرامة مالية 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص.

كما تضمنت العقوبة شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.