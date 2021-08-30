شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قائد باص نقل جماعي يسير بسرعة جنونية على طريق "مكة_الرياض" والمرور يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، قائد باص جماعي يسير بسرعة جنونية ويسابق باص آخر، معرضين حياتهم وحياة الركاب للخطر.

وبدا في الفيديو، قيادة متهورة لأصحاب باصين نقل جماعي، مما يلحق الضرر بأرواح الناس المتواجدين معهم والمركبات المتواجدة على طريق "مكة_الرياض".

وقال موثق الفيديو، إن السرعة القانونية للمركبات الصغيرة كانت ١٢٠ وأعتقد سرعتهم كانت ١٣٠، فيما تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع الشكوى، قائلة:"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص".