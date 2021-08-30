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آل الشيخ يحتفي بذكرى ميلاد ولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، رسالة لولي العهد، الأمير ، بمناسبة ذكرى ميلاده، والذي يوافق 31 أغسطس من كل عام.

وغرد على حسابه بموقع "تويتر":"مثل هذا اليوم 31 أغسطس ولد سيدي حفظه الله كاتب التاريخ وصانع الحاضر وراسم المستقبل".

وأضاف أن هناك قلة من يمرون على العالم فيغيروه، وأن سمو ولي العهد واحد منهم ، ساءلا الله عز وجل أن يحقق كل أمانيه لشعبه وبلده وأسعده، وأن يديم له العز والتوفيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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