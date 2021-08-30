شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف عن توقعاته بشأن حالات الإصابة بكورونا مع عودة الدراسة الحضورية للمدارس "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري الأمراض المُعْدية الدكتور محمد بوسعيد، عن توقعات بارتفاع حالات الإصابة بفيروس ‫كورونا مع عودة الدراسة الحضورية ومع قرب دخول فصل الشتاء.

وقال محمد بوسعيد خلال مداخلة بقناة "الإخبارية"، إن أي تجمّع واجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يكون هناك فيها حالات وهذا متوقع جداً.

ولفت:"جميع من سُمِح لهم بالعودة الحضورية في المدارس هم من المحصنين بجرعتين من اللقاحات، وهذا يخفف من أعراض المرض ومضاعفاته في حال الإصابة"، موضحا:"لا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يجزم بهذه الأعداد والأرقام".

وتابع:"الشتاء قادم والمدارس الآن بدأت، فتوجد احتمالية لأن تزيد حالات الإصابة بكورونا".