«الصحة»: يمكن دمج الجرعات بين لقاحات «فايزر» و«موديرنا»

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت وزارة الصحة، أنَّه يمكن الدمج بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الخاصة بشركتي «فايزر» و«موديرنا».

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أخذت الجرعة الأولى فايزر وعمري ١٧، هل الثانية أقدر أخذها موديرنا؟»

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة 937 عبر موقع «تويتر»: «حسب التوصيات الحالية يمكن دمج الجرعات بين لقاحات فايزر وموديرنا من عمر ١٢ سنة فأكبر ولا يوجد ضرر بإذن الله».

وأضاف: «بشكل عام يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية».

وكانت بيانات وزارة الصحة، قد أظهرت أمس الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 36,414,173 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

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