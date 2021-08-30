قيادة «باصين» بطريقة متهورة على طريق مكة الرياض.. والمرور يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن قيادة «باصين» حافلتين بطريقة متهورة على طريق «مكة - الرياض».

ووثق مقدم البلاغ الواقعة بمقطع فيديو، قائلًا إن السائقين عرضا أرواح الركاب والمركبات المتواجدة على الطريق المشار إليه للخطر.

وردَّ المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مؤكدًا رفع البلاغ للقسم المختص.

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأنْ يترك بينه وبين المركبة، التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة».

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