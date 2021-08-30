«الزعاق» يحدد ضوابط مواعيد الدراسة وفق الأجواء المناخية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، الأسباب وراء ارتباط مواعيد الدراسة بالمناخ، وضوابط تحديدها.

وقال الزعاق لـ«العربية»، إن الدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال وتنهي بنهاية الحر، وتتراوح عدد أيامها عالميا بين 176 و204 أيام (25 إلى 30 أسبوعًا).

وأضاف أن بداية ونهاية الدراسة على مستوى العالم تعتمد على أساس المناخ فتبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي في شهر يونيو وتبدأ حسابيًا في موسم سهيل وتنتهي في موسم التويبع.

وتابع الزعاق: أن الولايات المتحدة وبريطانيا دشنتا قانون التعليم في عام 1852، وألزمتا جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية في فصل الشتاء، مع تغريم الآباء الذين يمنعون أطفالهم عن التعليم.

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