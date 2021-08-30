بالفيديو.. الطالب الساجد بمناسبة عودة الدراسة: «أريد أن أصبح طيارًا»

الرياض - محمد عبدالله - استقبل طالب ثانوي يدعى عبد العزيز الدوسري في محافظة بيشة بمنطقة عسير، العام الدراسي الجديد بأداء سجدة شكر لله تعالى.

وقال الطالب في مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، إنَّه يسجد لله شكرًا بعد تحقيق أي شيء يتمناه. مشيرًا إلى أنَّ العودة للمدرسة كانت فرحة كبيرة تستحق هذه السجدة.

وعن طموحاته في المستقبل أكَّد الطالب عبد العزيز الدوسري، أنَّه يريد أن يحقِّق حلمه وأمنيته بأن يكون طيارًا، مؤكدًا أنَّ الدراسة عن بُعْد كالدراسة حضوريًا ويفتقد فقط البيئة التعليمية.

وأضاف الطالب الذي انتشر الفيديو الخاص بسجدته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّه سعيد بالعودة للمدرسة، نظرًا للبيئة التعليمية الجيدة، ومقابلة أصدقائه ومعلميه، موضحًا أنَّ الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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