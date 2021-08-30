الصحة توجِّه رسالة للطلاب بشأن العودة الحضورية للمدارس

الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت وزارة الصحة رسالة إلى الطلاب بشأن عودة الدراسة الحضورية للمدراس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «إننا سعداء بعودة الطلاب لاستكمال دراستهم».

وأكَّدت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات توعية الطلاب والطالبات بأهمية الاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة.



كما أكَّدت الوزارة الاستمرار في تفعيل آليات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، ومنصة «مدرستي» وتطبيقاتها للتعليم العام، ومنصة «روضتي» للطفولة المبكرة، وقنوات «عين» التعليمية، وكذلك أدوات التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية والأدوات والبرامج التفاعلية للتعليم المتزامن وغير المتزامن المناسبة لكل مرحلة دراسية؛ وذلك لزيادة تحصيلهم المعرفي.

ويتابع مديرو المدارس بالتعاون مع الأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، لحثهم على استكمال التحصين؛ وذلك لضمان سرعة انتظامهم في العملية التعليمية وعودتهم إلى مدارسهم في ظل تزايد الإقبال على أخذ جرعتي اللقاح من طلبة التعليم العام.

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