بالفيديو.. باحث اجتماعي: العمل عن بُعد أسهم في زيادة الإنتاجية ببعض المؤسسات

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث الاجتماعي عبدالعزيز المبارك، أن العمل عن بُعد أسهم في زيادة الإنتاجية في بعض المؤسسات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العمل عن بُعد لا يعني أنه ملزم بتنفيذ أعمال خارج مواعيد العمل التي نصت عليها العلاقة التعاقدية مع المؤسسة.

وقال «المبارك»، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «ليس صحيحًا أن يكون الموظف متاحًا 24 ساعة عندما يكون العمل عن بعد، فلابد من ضبط العلاقة التعاقدية فلا يصح أن يطلب المدير من موظفه أن يعمل في الأوقات المتفقين عليها».

وأوضح المبارك أن بعض المنظمات استفادت من 30 إلى 50% زيادة في الإنتاجية، بعد تطبيق قرار العمل عن بُعد؛ بسبب جائحة كورونا.

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