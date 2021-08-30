بالفيديو.. «الزكاة والجمارك» توضح إجراءات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الإثنين، إجراءات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر: «إذا قررت أن تنهي أعمال منشأتك فإن إجراءات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة واضحة وسهلة وهي: تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في البوابة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج الخاص بإلغاء التسجيل وبخطوة واحدة يمكنك إلغاء تسجيلك في كل أنواع الضرائب».

وأوضحت الهيئة أن المستفيد يصله إشعار واستبيان لمعرفة كيف كانت تجربته مع الهيئة، بعد تسجيل الطلب.

كما يمكن للمستفيدين الوصول للمعلومات عن طريقة إلغاء التسجيل من بوابة الهيئة الإلكترونية أو الاتصال والتواصل بحسابات الهيئة بتويتر.

اقرأ أيضًا:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُطلق «الفوترة الإلكترونية»

«الزكاة والجمارك» تدعو المنشآت لتقديم الإقرارات الضريبية عن يوليو