5 إرشادات لإمداد الطلاب بوجبات غذائية صحية ومفيدة خلال اليوم المدرسي

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، عددًا من النصائح والإرشادات المهمة من أجل تغذية صحية وسليمة وإعداد وجبات صحية للطلاب والطالبات لتناولها خلال اليوم المدرسي في العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وبينّت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أهمية الوجبات الغذائية الصحية المدرسية للطلاب؛ حيث تمد الجسم بالطاقة اليومية اللازمة، بالإضافة إلى أنها تحافظ على جميع وظائف الجسم كما أنها مهمة لنمو وتطور جسم الإنسان.

وجبات غذائية مدرسية صحية

وأوضحت وزارة الصحة، أن الغذاء المتوازن الصحي هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية الأساسية، وبالقدر الكافي لاحتياجات الجسم الضرورية.

وأشارت الوزارة إلى أن مواصفات الغذاء المتوازن ثثمثل في أن يشتمل الغذاء على جميع العناصر الغذائية من الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والماء.

وأضافت أنه يجب كذلك أن أن يكون الغذاء كافيًا، أي أن يكون بالكمية اللازمة لاحتياج الطالب وما يبذله من طاقة، فضلًا على ضرورة أن يكون الطعام نظيفًا لتجنب حدوث التسمم عن طريق الطعام الملوث.

إرشادات مهمة لوجبات غذائية صحية

ونصحت وزارة الصحة أولياء الأمور، بضرورة أن تشتمل الوجبات الغذائية المدرسية التي يعدونها لأبنائهم على مجموعة مهمة من الفيتامينات والبروتينامت، والتي يمكن أن يستمدها الجسم من العناصر التالية:

- مجموعة الحبوب ومنتجاتها التي تعد مصدرًا مهمًا للطاقة والألياف، وتشمل الخبز، والمعجنات، والقمح، والذرة، والشعير، والشوفان، والأرز، والمكرونة.

- مجموعة الخضراوات، والتي تعد مصدرًا غنيًّا للفيتامينات والأملاح المعدنية، ويُوصى بتناول 3 إلى 5 حصص في اليوم من الخضراوات المتنوعة، وتكون الحصة الواحدة بما يعادل كوبًا من الخضراوات الورقية، أو نصف كوب من الخضراوات الأخرى، سواء كانت نيئة أو مطهوة.

- مجموعة الفاكهة، وتشمل الفوكهة بأنواعها؛ حيث تعد مصدرًا غنيًّا للفيتامينات والأملاح المعدنية كالتمور، والثمار الطازجة والمجففة، ويُوصى بتناول 2 إلى 4 حصص في اليوم.

- مجموعة البروتينات، وهي المواد التي تشكل المصدر الأساسي للبروتين، فهي ضرورية لبناء الجسم ومقاومة الأمراض، وترميم الخلايا التالفة، وتوجد في الأغذية ذات الأصل الحيواني.

- مجموعة الحليب ومشتقاته وتشمل الحليب ومنتجاته المختلفة والمشتقة منه، سواء في صورة سائلة (كالحليب)، أو صلبة (كالأجبان).

أهمية الغذاء الصحي في السن المدرسي

وأوضحت وزارة الصحة، أهمية التغذية الصحية بالنسبة للطلاب والطالبات في اليوم المدرسي والتي تتمثل في التالي:

- يُعد أحد أهم الأسباب لتقوية مناعة الطلبة ضد الأمراض.

- تحسين صحة الطلبة وأدائهم البدني والذهني.

- الغذاء الصحي يقوي الذاكرة ويحسن مستوى الذكاء؛ مما يساعد على زيادة التحصيل الدراسي.

- طلبة المدارس بحاجة ماسة لوجبة الإفطار اليومية؛ نظرًا لأنهم لا يتناولون أطعمة مغذية خلال ساعات النهار، وينبغي عدم تجاهلها، خاصة في مراحل العمر المبكرة التي تتميز بزيادة في النمو البدني والعقلي، وما تتطلبه تلك الفترة من احتياجات غذائية متزايدة، وتكمن أهميتها في:

- تزيد التركيز والاستيعاب؛ مما يحسن التحصيل الدراسي.

- تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط البدني.

- تساعد على الحفاظ على وزن صحي، بتجنب الإفراط في تناول الطعام أثناء اليوم.

- المحافظة على وزن مثالي.

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