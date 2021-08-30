بالصور.. صيانة ١٥٠٠ دولاب مخصصة للمصاحف بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة لأكثر من ١٥٠٠ دولاب مخصصة للمصاحف في المسجد الحرام.

وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني، أن تنفيذ صيانة وتنظيف وتطهير وتلميع الدواليب الخاصة بالمصاحف بالمسجد الحرام، والتأكد من تعقيمها ونظافتها على الدوام حرصاً من الرئاسة على توفير بيئة نقية تعين قاصدي البيت الحرام على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأوضحً أن المواد المستخدمة في تلميع الدواليب، مواد طبيعية ذات خصائص ومميزات متوافقة مع المعايير الصحية المتبعة في مواد تطهير الحرم المكي الشريف، كما أنها صديقة للبيئة وتضمن لمعان الدواليب لوقت أطول.

وقال الودعاني: «قامت الإدارة بصيانة أكثر من (١٥٠٠) دولاب وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ويقوم بتنفيذ هذه الأعمال فريق مختص، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات».

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