تتعلق بتجديد هوية مقيم والتسجيل بالمنصة.. أبشر ترد على أبرز الاستفسارات

الرياض - محمد عبدالله - ردت منصة أبشر، على أبرز الاستفسارات التي وردتها خلال أسبوع فيما يتعلق بتجديد هوية مقيم والتسجيل بالمنصة وإضافة الابن في بطاقة سجل الأسرة.

وشاركت أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف أوضحت من خلالها أبرز 5 استفسارات وردتها خلال أسبوع.

التسجيل في منصة أبشر

وأوضحت أبشر ردًا على استفسار أنه لا يمكن تسجيل شخصين مختلفين في المنصة برقم جوال واحد، مضيفة أنه يجب أن يكون لكل حساب رقم جوال خاص به غير مسجل باسم أو لحساب شخص آخر.

ونوهت منصة أبشر، ردًا على مشكلة عدم قراءة أجهزة الخدمة الذاتية لبصمة المستفيد، بأن المديرية العامة للجوازات، وفرت أجهزة نظام «أبشر» للخدمة الذاتية، والتي تقدم للمواطنين والمقيمين عدة خدمات، مثل تفعيل الحساب، وتحديث رقم الجوال، وإعادة إنشاء كلمة المرور.

وأوضحت أنه يمكن للعميل من خلال الدخول على منصة «أبشر» التعرف على مواقع الأجهزة؛ لإجراء عمليات التسجيل والتفعيل، كما يمكن معرفة خيارات تفعيل الحساب عن طريق البنوك، وكذلك الوصول إلى مكاتب موظفي الجوازات عن طريق بوابة «أبشر»

تجديد هوية المقيم وتعديل سجل الأسرة عبر أبشر

وبينّت أبشر، ردًا على استفسار بشأن المدة المسموح بها لتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من14 شهرًا.

كما حددت أبشر خطوات وآلية قيام المستفيد بإضافة الابن أو الابنة في بطاقة سجل الأسرة من خلال الحساب الشخصي له بالمنصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الحساب الشخصي الشخصي في منصة أبشر.

- انقر على خدماتي.

- اختر خدمات.

- اضغط على أيقونة الأحوال المدنية.

- اختار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

- أنقرة على خدمات السجل المدني من القائمة المنسدلة.

- اختار الخدمة المطلوبة.

أبشر أفراد تحميل

وأشارت أبشر إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد)، عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا):

وأضافت المنصة أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق أبشر أفراد، والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية :

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندوريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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