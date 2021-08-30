بالفيديو.. مختص بالأرصاد يحدِّد موعد نهاية فصل الصيف

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، إنَّ فصل الصيف ينتهي خلال الأسبوعين القادمين، وتبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيًا.

وأضاف القازني، خلال مداخلة لـ «الإخبارية»، أنَّ الأجواء تبقى صيفية حارّة بآخر أيام فصل الصيف، ومن المتوقع أن نشهد تواجدًا للسحب على أجواء المملكة.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرًا على باقي أجزاء المملكة.



وذكر التقرير أنَّ البحر الأحمر، سيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب تتحول مساء شمالية غربية، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

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