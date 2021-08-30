التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه ⁧‫نجران‬⁩

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخا بالستيا أطلقته ميليشا الحوثي تجاه نجران. وأكد التحالف احباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.



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