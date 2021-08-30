تقسيم الطلاب الأكثر استفسارا

واجه انتظام الطلاب، أمس، على مقاعد الدراسة عوائق عدم استيعاب توزيعهم على أقسام الأسبوع، وكذلك لمن يحمل تطبيق توكلنا حالة «متعافي»، إضافة لجرعة واحدة؛ إذ اشترطت المدارس أن يكون الدخول إليها لمن حصل على جرعتين من اللقاح.

وتوافد عدد من الطلاب إلى المدارس للاستفسار عن حالة دوامهم، رغم تلقيهم رسائل نصية إلى هواتفهم إلا أن عدم فهم طريقة دوامهم جعلهم يراجعون المدارس، كذلك عدم استعداد بعض المقاصف لتقديم وجبات الإفطار بالصورة المطلوبة سبب ربكة في استقبال الطلاب في اليوم الأول من الدراسة.

في حين لم يحصل بعض الطلاب على الجرعتين بينما كانت حالته «متعافي» وحصل على جرعة واحدة في تطبيق توكلنا وهو ما رفضته المدارس، وطلبت أن يكون حاصلا على جرعتين لدخوله لردهة المدرسة.

وتباينت عدد من المدارس في استقبال الطلاب وتنويع طرق استقبالهم وإجراءات الدخول حتى الوصول إلى الفصل الدراسي، وقدمت إدارات المدارس وجبات الإفطار والمياه، إضافة إلى شرح مبسط عن أهم التحويلات بالمدارس والمسارات لطلاب الأول الثانوي وتسليم الكتب.