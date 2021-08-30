ويعتبر مسجد قباء الوجهة الثانية لكل زائر ومعتمر بعد المسجد النبوي حيث يبعد قرابة 3 كلم عن الحرم ويقطعها غالب المعتمرين والزوار سيرًا على الأقدام.
ويشهد مسجد قباء حاليًا عددًا من المشاريع التي تعمل على تطوير ساحاته ومواقفه وربطه بالحرم النبوي الشريف عن طريق مشروع جادة قباء ويسمح للزائر التنقل بين الحرم والمسجد بعيدًا عن مسار المركبات ضمن مشروع أنسنة المدن، في حين تمت إزالة عدد من المحال ومبنى المتحف المجاور للمسجد للتوسعة وتطوير المنطقة.
وتتم إعادة فتح أبواب المسجد على مدار الـ 24 ساعة أمام المصلين ما شهد توافد عدد كبير من الأهالي والزوار والمعتمرين للصلاة فيه، بينما ارتبط مسجد قباء بيوم السبت إذ توارت الأحاديث النبوية عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء كل يوم سبت حيث يشهد حركة غير عادية من الأهالي والزوار من خارج المدينة إضافة للمعتمرين للصلاة فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر قباء الوجهة الثانية لزائري المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.