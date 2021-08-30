قباء الوجهة الثانية لزائري المدينة

يتوافد عدد من زوار المدينة المنورة والمعتمرين على مسجد قباء لزيارته والصلاة فيه وهو من السنن القائمة في المدينة دون غيرها.

ويعتبر مسجد قباء الوجهة الثانية لكل زائر ومعتمر بعد المسجد النبوي حيث يبعد قرابة 3 كلم عن الحرم ويقطعها غالب المعتمرين والزوار سيرًا على الأقدام.

ويشهد مسجد قباء حاليًا عددًا من المشاريع التي تعمل على تطوير ساحاته ومواقفه وربطه بالحرم النبوي الشريف عن طريق مشروع جادة قباء ويسمح للزائر التنقل بين الحرم والمسجد بعيدًا عن مسار المركبات ضمن مشروع أنسنة المدن، في حين تمت إزالة عدد من المحال ومبنى المتحف المجاور للمسجد للتوسعة وتطوير المنطقة.

وتتم إعادة فتح أبواب المسجد على مدار الـ 24 ساعة أمام المصلين ما شهد توافد عدد كبير من الأهالي والزوار والمعتمرين للصلاة فيه، بينما ارتبط مسجد قباء بيوم السبت إذ توارت الأحاديث النبوية عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء كل يوم سبت حيث يشهد حركة غير عادية من الأهالي والزوار من خارج المدينة إضافة للمعتمرين للصلاة فيه.