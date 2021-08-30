تدريب على إدارة الحشود والتفويج

نفذت وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية بالمسجد الحرام، وأكاديمية الحشود دورة تدريبية عن بعد بعنوان «إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام»، قدمها المهندس حسين السويهري.

وأوضح مدير إدارة الشؤون التدريبية والتأهيلية والإثرائية صالح الوذيناني، أن الدورة تضمنت عدة محاور أهمها: مقدمة في إدارة الحشود، وأنماط حركة الحشود، وأساليب التحكم في الحشود.

وبين مدير إدارة المدربين سند الهذلي مدى ضرورة إقامة هذه الدورة التي تكسب المشاركين بعض المهارات في إدارة الحشود والتجمعات وإدارة الأزمات، التي يحتاج فيها إلى بذل جميع الجهود لتحقيق أقصى درجات السلامة.