أمير مكة يستعرض المشاريع الرياضية بالمنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أمس، مدير مكتب فرع وزارة الرياضة المُعين حديثًا عبدالعزيز العبود. وهنأ الأمير خالد الفيصل العبود بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الوكلة إليه، كما استعرض مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة والهادفة لتنويع الأنشطة الرياضية بما يتواءم ومختلف الميول. كما استقبل أمير مكة في مقر الإمارة بجدة، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة فضيلة الشيخ خالد الدخيل بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة. وهنأ الأمير خالد الفيصل الدخيل بتعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.



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