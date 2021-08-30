تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال إعادة الدهان الحرارية "الثيرموبلاستيك" للخطوط الأرضية في بمساحة إجمالية بلغت 24370 متر مربع، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتعزيز السلامة المرورية لمرتادي الطرق. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم الانتهاء من أعمال دهانات الأرصفة في الطرق والميادين على امتداد 72000 متر طولي. وأكد الحموان حرص الأمانة على متابعة أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، لتحسين جودة الحياة، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأهداف رؤية المملكة 2030.



كانت هذه تفاصيل خبر ‏استمرار أعمال طلاء الأرصفة وخطوط الطرق بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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