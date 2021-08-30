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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30
القبض على 4 أشخاص في قضايا سرقة بالرياض
تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 أشخاص في قضايا سرقة بالرياض.
5 قضايا:
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين ونازح جميعهم في العقد الثاني من العمر ارتكبوا 5 قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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