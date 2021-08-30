استشارية: الأفضل للطلاب اصطحاب وجبة غذائية من المنزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، الطلاب والطالبات بعدم التوجه إلى المدارس على معدة فارغة دون تناول وجبة إفطار صحية تشتمل على عناصر غذائية يحتاجها الجسم وتحتوي على قيمة غذائية وليست مجرد سعرات حرارية مثل الدونات والكيك وغيرها من الوجبات الخفيفة الجاهزة التي تشعر الفرد بعد ساعات بالجوع لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، والأفضل تناول ساندويتش يحتوي على بيض أو جبن أو طبق فول مع وجود عناصر جانبية مثل سلطة فواكه أو الخضراوات، مع الحرص على تناول كوب من الحليب أو أي نوع من العصائر الطازجة، وتجنب المشروب الغازي أو العصير المحلى المعلب.

تجنب هذه الوجبات:

وبينت لـ”متابعات الخليج 365” أنه يجب اصطحاب وجبة غذائية مناسبة للمدرسة لتناولها وقت الفسحة، إذ يحتاج الجسم بعد مرور 3 ساعات إلى تناول وجبة حتى لو كانت خفيفة ولكن من المهم أن تكون لها قيمة غذائية بعيدًا عن وجبات خفيفة تباع في البقالات كالشيبس والدونات والكوروسونات المغلفة فهي تحتوي على نسب عالية من الدهون والسعرات الحرارية، فالأفضل التركيز على إعداد وجبة منزلية لضمان القيمة الغذائية وتوفير العناصر المطلوبة كالفيتامينات والمعادن والألياف.

أضرار المعدة الفارغة:

واستطردت أن خروج الطلاب والطالبات إلى المدارس على معدة فارغة يعتبر غير صحي، إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث اختلال في توازن مستوى الجلوكوز، وهو ضروري للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، كما يؤدي بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى زيادة الرغبة في الأكل على مدار اليوم وإمداد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية، وقد يتسبب أيضًا في إصابة البعض بالارتجاع الحمضي وهو ما يعرف بالحموضة، بالإضافة إلى حدوث تقلبات في المزاج، حيث يؤثر عدم تناول وجبة الإفطار على طاقة الجسم مما يجعل الطالب يشعر بالكسل وضعف الطاقة وعدم استقرار الحالة النفسية.

اصطحاب زمزمية المياه:

وشددت الدكتورة مشاعل على ضرورة اصطحاب قارورة المياه أو ما يعرف بالزمزمية، وتناول الماء بشكل منتظم واعتدال لتجنب جفاف الفم، مع تجنب تناول العصائر السكرية المعلبة لأنها قد تشعر الطالب بعدها بتناول الماء، فتناول الماء مطلوب للمحافظة على توازن الجسم، فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح، مثلًا للتخلص من السموم، والمحافظة على درجة حرارة الجسم الطبيعية، وحماية الأنسجة، مع التأكيد على أنه مطلوب من كل فرد تناول لترين من الماء في المتوسط فيما تعتمد زيادته على حجم النشاط وطبيعة العمل بمعني ممارسي الرياضة قد يحتاجون إلى ثلاثة لترات.

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