للطلاب والطالبات: قننوا المصروف اليومي بالادخار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح المحلل الاقتصادي جمال محمد طلاب وطالبات المدارس (المتوسطة والثانوية) بضرورة تقنين المصروف اليومي للمدرسة وعدم إضاعته في أمور غير ضرورية، أو شراء احتياجات ليست مهمة؛ فادخار جزء بسيط من المصروف يشكل أهمية في حياة الطلاب، إذ يفيد المبلغ المدخر عند أوقات الضرورة.

الادخار مصدر أمان:

وبين لـ”متابعات الخليج 365” أن معظم الطلاب قد لا يحسنون التصرف بالمصروف اليومي مما يعودهم على عدم الشعور بأهمية الادخار في هذه السن، إذ لابد أن يشعروا بأهمية المال والإحساس بتعب الأولياء في توفيره للأبناء، فالادخار يساعد بشكل كبير في جعل الشخص أكثر قدرة وحكمة في المحافظة على المال الذي يوجد معه، كما يساعد في الحد من الإسراف في جميع الأشياء غير النافعة، كما يعتبر الادخار مصدر أمان وتحصينًا للفرد من احتياجه أو طلبه للمساعدة من الآخرين، كما يصبح الفرد أكثر قدرة على مواجهة أي ظرف طارئ ومستعدًّا له بأكبر قدر ممكن.

تجنب العادات السيئة:

ودعا المحلل الاقتصادي طلاب المدارس بتجنب العادات والسلوكيات السيئة والتصرف الخاطئ للمصروف المدرسي، مثل تناول القهوة غالية الثمن وهي عادة ملاحظة وملموسة في طلاب المدارس، والأفضل صحيًّا تناول عصير طازج يمنح الجسم الفيتامينات الضرورية، كما يساعد في الحفاظ على جزء من المصروف، كما أن لهذا الأمر انعكاسات إيجابية على صحة الجسم.

تقنين الأمور المالية:

وأكد المحلل الاقتصادي أن ادخار المال عند الطلاب والطالبات لا يعني حرمانهم من الترفيه النفسي، بل هو تقنين للأمور المالية وإدراك لقيمة وأهمية المال في حياة الفرد، وكل هذه المعطيات تفيد الطالب والطالبة في كيفية استثمار المال مستقبلًا بالطريقة الصحيحة، كما يعودهم على جانب منع التبذير والإسراف، والتخطيط الصحيح لإدارة المال عند الزواج وتكوين الأسرة.

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