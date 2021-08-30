الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

توقعات بـ أمطار رعدية غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقرًّ على باقي أجزاء المملكة.

حركة الرياح:

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة وجنوبية على باب المندب تحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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