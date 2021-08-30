السديس يدشن تطبيق حاضر لإدارة المهام في الرئاسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التطبيق الإلكتروني (حاضر) والذي يسهم في إدارة المهام بالرئاسة ووكالتها إدارة ذكية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ووكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية، وفضيلة الشيخ الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان المستشار وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية، وعبدالعزيز بن علي الأيوبي المستشار ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية.

تطبيق حاضر:

وأوضح السديس أن تطبيق (حاضر) سيساهم في التحول الرقمي في خدمة الأئمة والمؤذنين في مرحلته الأولى، حيث إن التقانة ستسهم في جودة الخدمات وتيسيرها وسرعة تبادل المعلومات بين أصحاب الفضيلة والإدارات التي تخدمهم.

وأكد أهمية تطوير النشر المعرفي للمواد العلمية وإصدارات الأئمة والمؤذنين في الوسائل التقنية والتواصل الاجتماعي لتعزيز رسالتهم وتيسير وصولها للعالم بعدة لغات.

وفي ختام التدشين أوصى الرئيس العام الشيخ السديس ببذل الجهود وتطوير بيئة العمل في الحرمين بما يتوافق مع توجهات ولاة الأمر، والتي تتماشى مع الرؤية المباركة (2030).



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