تقنية نجران تنفذ برنامجًا لتأهيل الخريجين لسوق العمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالتعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي اليوم، برنامجاً لتأهيل خريجي الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي 1442هـ لسوق العمل، وذلك بقاعة الأمير مشعل في مقر الكلية.

مجالات متاحة:

واستهل البرنامج بتوجيه الخريجين لطرق الاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية، وضرورة استمرارهم بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي، وأهمية المواقع الإلكترونية ذات العلاقة مثل موقع “تقني” المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف تخصصاته، لربط الخريجين بالوظائف بكل يسر وسهولة، وتيسير عملية البحث عن العمل.

طريقة التسجيل:

وتضمن برنامج التأهيل شرحاً موجزاً عن طريقة التسجيل في بوابة تقني، بالإضافة إلى برنامج المساعد التقني تطبيق DUTY الإلكتروني، الذي يوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن في المجالات الحرفية والمهنية، و ربط مزودي الخدمات بالعملاء بكل سهولة، وكيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وأهميتها، وطرق التعامل معها، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، وأهمية النزاهة، وأخلاقيات المهنة ، والإجابة عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم.

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