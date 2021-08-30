السديس يدشن خدمة التواصل الرقمية مع المستفيدين بالمسجد النبوي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خدمة تواصل الرقمية للمستفيدين بالمسجد النبوي، والتي أطلقتها الإدارة العامة لخدمات المستفيدين التابعة للوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والتنمية البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وتهدف الخدمة إلى تفعيل التواصل المستمر مع المستفيدين بمواكبة التحول الرقمي في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.

استقبال وتواصل رقمي:

وتقدم الخدمة الاستقبال والتواصل الرقمي في نقلة نوعية في خدمة المستفيدين بالمسجد النبوي، وتسهم في الانتظام في متابعة طلبات المستفيدين وسرعة التفاعل والتجاوب معها، وحوكمة خدمات المستفيدين بما يعزز تجربتهم ويحقق أعلى نسب الرضا لديهم.

حضر التدشين الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتنمية البشرية هاني بن جمعان الحسيني، ومدير الإدارة العامة لخدمات المستفيدين أحمد بن عبدالعزيز صبري، ومساعد مدير الإدارة العامة لخدمات المستفيدين مدير إدارة خدمات المستفيدين إبراهيم بن طه الطالب.



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