النمر: نوم الطلاب أقل من 8 ساعات يوميًّا يقلل التركيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على ضرورة أن ينام الطلاب 8 ساعات يوميًّا للحفاظ على التركيز.

وقال النمر في مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن نوم الطالب أقل من 8 ساعات؛ يقلل التركيز مع المدرس وتقل لديه الذاكرة السريعة والتحصيل العلمي، فضلًا عن بطء رد فعله بشأن أسئلة المدرس، والمتفوق في الدراسة هو من يأخذ النوم الكافي، وذلك بحسب الدراسات العلمية.

التعليم حضوريًّا في المدارس:

في سياق آخر، بلغت نسبة حضور الطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد أكثر من 87% من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية من قبل قيادات التعليم والمشرفين التربويين في المدارس أكثر منَ 12.193 زيارة، فيما وصلت نسبة النماذج التشغيلية للمدارس ذات المستوى المنخفض 49%، والمستوى المتوسط 44%، والمستوى العالي 7%، بينما بلغت نسبة المستوى العالي جدًّا أقل من 1%.

عودة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية:

وانتظم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بمدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) التي تضمن سلامتهم وأسرهم ومعلميهم والمجتمع.

وشهد اليوم الثاني لبداية العام الدراسي الجديد زيادة في مستوى حضور الطلاب والطالبات الذين عادوا لمقاعد الدراسة بتفاؤل بعام دراسي مثمر، والاشتياق لمدارسهم ولزملائهم ومعلميهم، متطلعين للعودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد انقطاع عن الحضور أكثر من عام ونصف بسبب الجائحة.

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