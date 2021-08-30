، تدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام لدى الأسر الكافلة بالرياض ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
باشر موظفو وحدة الذكور بإدارة الأسر الكافلة بالرياض هذا الأسبوع مهام عملهم في مقرهم بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بعد اكتمال تجهيزات الوحدة.
ويتولى موظفو الوحدة مهام متابعة الأيتام الذكور المحتضنين لدى الأسر الكافلة من سن 13 عامًا وما فوق من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للأسر الكافلة والاطمئنان على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم وتوفير الدعم لليتيم وللأسرة في جميع النواحي مثل مساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية وتقديم التسهيلات الاستثنائية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرص العمل المناسبة لقدراتهم، بالإضافة إلى متابعة نقل اليتيم من الأم الحاضنة إلى أخرى عند الحاجة وتأهيل الأسرة واليتيم لذلك.
وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن هذا التدشين للوحدة يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة في دعم كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الرعاية داخل دور الإيواء وخارجها على حد سواء ومنهم فئة الأيتام، لافتًا إلى أنه يمكن للأسر الراغبة باحتضان يتيم تقديم طلب إلكتروني على موقع الوزارة الرسمي للانضمام لبرنامج الأسر الكافلة وفق شروط وضوابط محددة تضمن لليتيم الحصول على كل حقوقه التي كفلها له الإسلام.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 10:00 PM
من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للذكور من سِن 13 عامًا وما فوقتدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام لدى الأسر الكافلة بالرياض
باشر موظفو وحدة الذكور بإدارة الأسر الكافلة بالرياض هذا الأسبوع مهام عملهم في مقرهم بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بعد اكتمال تجهيزات الوحدة.
ويتولى موظفو الوحدة مهام متابعة الأيتام الذكور المحتضنين لدى الأسر الكافلة من سن 13 عامًا وما فوق من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للأسر الكافلة والاطمئنان على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم وتوفير الدعم لليتيم وللأسرة في جميع النواحي مثل مساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية وتقديم التسهيلات الاستثنائية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرص العمل المناسبة لقدراتهم، بالإضافة إلى متابعة نقل اليتيم من الأم الحاضنة إلى أخرى عند الحاجة وتأهيل الأسرة واليتيم لذلك.
وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن هذا التدشين للوحدة يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة في دعم كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الرعاية داخل دور الإيواء وخارجها على حد سواء ومنهم فئة الأيتام، لافتًا إلى أنه يمكن للأسر الراغبة باحتضان يتيم تقديم طلب إلكتروني على موقع الوزارة الرسمي للانضمام لبرنامج الأسر الكافلة وفق شروط وضوابط محددة تضمن لليتيم الحصول على كل حقوقه التي كفلها له الإسلام.
، تدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام لدى الأسر الكافلة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام لدى الأسر الكافلة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.