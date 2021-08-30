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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع الحارس الإسباني ياغو هيريرين، البالغ من العمر 33 عامًا قادم من نادي أتلتيك بلباو الإسباني.
وقد تم الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وسبق لياغو هيريرين أن خاض عدة تجارب في الدوري الإسباني، حيث الخليج 365 ومثل أندية (أتلتيكو مدريد، نومانسيا، ليجانيس، أتلتيك بلباو).
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 09:56 PMلعب لـ "أتلتيكو مدريد".. الرائد يعلن تعاقده مع الحارس الإسباني "ياغو هيريرين"
أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع الحارس الإسباني ياغو هيريرين، البالغ من العمر 33 عامًا قادم من نادي أتلتيك بلباو الإسباني.
وقد تم الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وسبق لياغو هيريرين أن خاض عدة تجارب في الدوري الإسباني، حيث الخليج 365 ومثل أندية (أتلتيكو مدريد، نومانسيا، ليجانيس، أتلتيك بلباو).
، لعب لـ "أتلتيكو مدريد".. الرائد يعلن تعاقده مع الحارس الإسباني "ياغو هيريرين" ،
المصدر : الخليج 365
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