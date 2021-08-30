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محمد بن مسعود - الدمام - واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة العذل في وفاة فقيدهم عبدالله بن محمد العذل -رحمه الله-. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب فهد العذل، شقيق الفقيد، باسمه ونيابة عن أسرة العذل كافة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
كما واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، خالد بن علي الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة، في وفاة والدته -رحمها الله-. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب معالي الأستاذ خالد الحميدان عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 09:42 PM"أمير تبوك" يواسي أسرتَيْ العذل والحميدان في وفاة فقيدَيْهما
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة العذل في وفاة فقيدهم عبدالله بن محمد العذل -رحمه الله-. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب فهد العذل، شقيق الفقيد، باسمه ونيابة عن أسرة العذل كافة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
كما واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، خالد بن علي الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة، في وفاة والدته -رحمها الله-. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب معالي الأستاذ خالد الحميدان عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
، "أمير تبوك" يواسي أسرتَيْ العذل والحميدان في وفاة فقيدَيْهما ،
المصدر : الخليج 365
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