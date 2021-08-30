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قتل 23 عنصراً من مليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وأصيب آخرون، في المعارك المستمرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب منذ مساء أمس وحتى اليوم (الاثنين).
وأفاد "سبتمبر نت" بأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني دمرت ثلاث آليات تابعة للمليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة قتل جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 09:50 PM
تدمير 6 آليات عسكرية للمليشيامعارك جبهة الكسارة.. الجيش اليمني يقتل 33 حوثياً غرب مأرب
قتل 23 عنصراً من مليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وأصيب آخرون، في المعارك المستمرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب منذ مساء أمس وحتى اليوم (الاثنين).
وأفاد "سبتمبر نت" بأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني دمرت ثلاث آليات تابعة للمليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة قتل جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.
، معارك جبهة الكسارة.. الجيش اليمني يقتل 33 حوثياً غرب مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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