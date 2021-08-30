، شركة إسرائيلية تشتري وجوه روَّاد الإنترنت لاستخدامها في عمليات "التزييف العميق" ،

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بدأت شركة "أور ون" الإسرائيلية في التعاقد مع عدد من مستخدمي الإنترنت للحصول على حق استخدام وجوههم مقابل مبلغ مالي؛ لاستخدام تلك الوجوه في بناء وتصميم شخصيات يجري تحريكها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبشكل خاص تقنية التزييف العميق.
وذكرت "أور ون" أنها ستستعمل وجوه المستخدمين ممن يوافقون على التعاون معها لإنشاء شخصيات، يتم تحريك ملامح وجوهها عبر خوارزميات التزييف العميق؛ ليتمكن عملاؤها من توصيل رسائلهم الإعلانية لتسويق منتجاتهم وخدماتهم المختلفة بشكل مقنع، وفقًا لما أوردت "الشرق".
وأشارت إلى أنها تحرص على فحص المتقدمين إلى التعاون معها بعناية؛ لتضمن تنوُّع الوجوه؛ لتمثل مختلف الأعمار والميول والدرجات اللونية المختلفة للبشرة من سكان العالم.
وأوضحت أن لديها حاليًا قاعدة بيانات لنحو 100 وجه، 80 في المئة من أصحابها أقل من 50 عامًا، و70 في المئة منها لسيدات وفتيات، و25 في المئة من أصحاب البشرة البيضاء.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 09:35 PM
تعاقدت مع 100 شخص 70% منهم نساءشركة إسرائيلية تشتري وجوه روَّاد الإنترنت لاستخدامها في عمليات "التزييف العميق"
بدأت شركة "أور ون" الإسرائيلية في التعاقد مع عدد من مستخدمي الإنترنت للحصول على حق استخدام وجوههم مقابل مبلغ مالي؛ لاستخدام تلك الوجوه في بناء وتصميم شخصيات يجري تحريكها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبشكل خاص تقنية التزييف العميق.
وذكرت "أور ون" أنها ستستعمل وجوه المستخدمين ممن يوافقون على التعاون معها لإنشاء شخصيات، يتم تحريك ملامح وجوهها عبر خوارزميات التزييف العميق؛ ليتمكن عملاؤها من توصيل رسائلهم الإعلانية لتسويق منتجاتهم وخدماتهم المختلفة بشكل مقنع، وفقًا لما أوردت "الشرق".
وأشارت إلى أنها تحرص على فحص المتقدمين إلى التعاون معها بعناية؛ لتضمن تنوُّع الوجوه؛ لتمثل مختلف الأعمار والميول والدرجات اللونية المختلفة للبشرة من سكان العالم.
وأوضحت أن لديها حاليًا قاعدة بيانات لنحو 100 وجه، 80 في المئة من أصحابها أقل من 50 عامًا، و70 في المئة منها لسيدات وفتيات، و25 في المئة من أصحاب البشرة البيضاء.
، شركة إسرائيلية تشتري وجوه روَّاد الإنترنت لاستخدامها في عمليات "التزييف العميق" ،
المصدر : الخليج 365
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